Миллиардер переименовал свою яхту, когда прочитал ее название задом наперед

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сооснователь компании Oracle миллиардер Ларри Эллисон был вынужден спешно переименовывать свою яхту Izanami, после того как выяснилось, что, если прочитать ее буквы в названии в обратном порядке, получится фраза "я нацист" (I'm a nazi), сообщает австралийский портал news.com.au.
"Соучредитель Oracle Ларри Эллисон окрестил свою новую яхту немецкой постройки Izanami, совершенно не подозревая, что, если перевернуть название, получится фраза "я нацист". <...> Как сообщается, Эллисон, имеющий тесные семейные связи с Израилем, узнал об оскорбительном смысле названия при прочтении его задом наперед и поспешил обратиться к растворителю для краски, чтобы переименовать судно", — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что изначально бизнесмен выбрал для яхты название в честь синтоистской богини, вдохновившись японской мифологией. В результате Эллисон остановился на другом японском термине — "Ронин", а затем продал судно. Сейчас оно принадлежит итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно.
