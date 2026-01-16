Рейтинг@Mail.ru
Миллиардер переименовал свою яхту, когда прочитал ее название задом наперед - РИА Новости, 16.01.2026
17:31 16.01.2026 (обновлено: 21:42 16.01.2026)
Миллиардер переименовал свою яхту, когда прочитал ее название задом наперед
Миллиардер переименовал свою яхту, когда прочитал ее название задом наперед
Миллиардер переименовал свою яхту, когда прочитал ее название задом наперед

© AP Photo / Victor R. CaivanoАмериканский предприниматель, сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон
© AP Photo / Victor R. Caivano
Американский предприниматель, сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Сооснователь компании Oracle миллиардер Ларри Эллисон был вынужден спешно переименовывать свою яхту Izanami, после того как выяснилось, что, если прочитать ее буквы в названии в обратном порядке, получится фраза "я нацист" (I'm a nazi), сообщает австралийский портал news.com.au.
"Соучредитель Oracle Ларри Эллисон окрестил свою новую яхту немецкой постройки Izanami, совершенно не подозревая, что, если перевернуть название, получится фраза "я нацист". <...> Как сообщается, Эллисон, имеющий тесные семейные связи с Израилем, узнал об оскорбительном смысле названия при прочтении его задом наперед и поспешил обратиться к растворителю для краски, чтобы переименовать судно", — говорится в сообщении портала.
Отмечается, что изначально бизнесмен выбрал для яхты название в честь синтоистской богини, вдохновившись японской мифологией. В результате Эллисон остановился на другом японском термине — "Ронин", а затем продал судно. Сейчас оно принадлежит итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно.
Американская Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остин, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире.
Открытие магазина OBI уменьшенного формата - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сеть гипермаркетов OBI объявила о смене названия
12 января, 16:39
 
В миреИзраильОстинТехасOracle Corporation
 
 
