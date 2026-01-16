Миллиардер переименовал свою яхту, когда прочитал ее название задом наперед

Отмечается, что изначально бизнесмен выбрал для яхты название в честь синтоистской богини, вдохновившись японской мифологией. В результате Эллисон остановился на другом японском термине — "Ронин", а затем продал судно. Сейчас оно принадлежит итальянскому бизнесмену Алессандро Дель Боно.