СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой
СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой - РИА Новости, 16.01.2026
СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой
Двадцать слушателей центра профподготовки МВД в Коми пострадали из-за инцидента с учебно-имитационной гранатой, сообщает Следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 16.01.2026
СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой
