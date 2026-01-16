Рейтинг@Mail.ru
СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой
15:26 16.01.2026 (обновлено: 15:45 16.01.2026)
СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой
Двадцать слушателей центра профподготовки МВД в Коми пострадали из-за инцидента с учебно-имитационной гранатой, сообщает Следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 16.01.2026
республика коми, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
СК: 20 слушателей центра МВД в Коми пострадали из-за инцидента с гранатой

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Двадцать слушателей центра профподготовки МВД в Коми пострадали из-за инцидента с учебно-имитационной гранатой, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
"В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов, в связи с чем пострадали 20 слушателей центра", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В четверг в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар ликвидировали, сообщало управление МЧС РФ по Коми. По последним данным, госпитализированы 18 пострадавших.
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД
