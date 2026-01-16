В России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников будет проиндексирован с 1 февраля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

Ежемесячную денежную выплату назначают льготным категориям граждан. Тем, кто нуждается в особой социальной поддержке, например, людям с инвалидностью и ветеранам.

"С 1 февраля 2026 года для федеральных льготников обновятся суммы по ежемесячной денежной выплате и по набору социальных услуг, который связан с этой выплатой. Индексация проводится по фактической инфляции за предыдущий год: после того как появляется итоговый показатель, правительство утверждает коэффициент, и с февраля выплаты идут уже в новом размере. В бытовом плане это выглядит просто: человек сохраняет свой статус получателя, а цифры в назначениях пересчитываются по установленному коэффициенту", - сказал Говырин

Депутат отметил, что набор социальных услуг имеет денежную оценку и учитывается внутри ежемесячной выплаты, сейчас денежная оценка полного набора составляет 1 728,46 рубля в месяц.

"Получатель вправе оставить соцуслуги в натуральном виде, вправе получить их денежным эквивалентом, также доступен смешанный вариант, когда часть услуг остается в натуральной форме, а часть переводится в деньги. От выбранного варианта зависит, какая сумма фактически приходит на счет: при сохранении набора услуг в натуральной форме соответствующая стоимость учитывается внутри выплаты, при выборе денежной формы она добавляется к выплате как деньги", - подчеркнул он.

По словам парламентария, по действующим размерам, установленным с 1 февраля 2025 года до очередной индексации, денежная часть ежемесячной выплаты при сохранении права на полный набор соцуслуг составляет у инвалидов I группы 4 102,24 рубля в месяц, у инвалидов II группы и детей-инвалидов 2 435,58 рубля, у инвалидов III группы 1 604,88 рубля.

"При полном переводе набора соцуслуг в деньги добавляется его стоимость 1 728,46 рубля, и общий денежный размер получается 5 830,70 рубля, 4 164,04 рубля и 3 333,34 рубля соответственно. Дальше с 1 февраля 2026 года эти суммы будут умножены на утвержденный коэффициент индексации", - рассказал депутат.

Он добавил, что отдельно стоит помнить про сроки, когда можно поменять форму получения набора соцуслуг.