Рейтинг@Mail.ru
В России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/vyplaty-2068368711.html
В России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников
В России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников - РИА Новости, 16.01.2026
В России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников
Размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников будет проиндексирован с 1 февраля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:19:00+03:00
2026-01-16T17:19:00+03:00
общество
алексей говырин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e26cafec8ac8329e1376e79ebf29f151.jpg
https://ria.ru/finansy/indeksatsiya-pensiy/
https://ria.ru/20260112/gosduma-2067284232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968744886_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b4a22abcd1224aba3ca4420861a1239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей говырин, госдума рф
Общество, Алексей Говырин, Госдума РФ
В России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников

Говырин: в России с 1 февраля проиндексируют выплаты для федеральных льготников

© iStock.com / Oleg ElkovДевушка считает деньги
Девушка считает деньги - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© iStock.com / Oleg Elkov
Девушка считает деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Размер ежемесячной денежной выплаты для федеральных льготников будет проиндексирован с 1 февраля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Ежемесячную денежную выплату назначают льготным категориям граждан. Тем, кто нуждается в особой социальной поддержке, например, людям с инвалидностью и ветеранам.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Пенсии в России в 2026 году: кому и на сколько повысят
26 декабря 2025, 15:18
"С 1 февраля 2026 года для федеральных льготников обновятся суммы по ежемесячной денежной выплате и по набору социальных услуг, который связан с этой выплатой. Индексация проводится по фактической инфляции за предыдущий год: после того как появляется итоговый показатель, правительство утверждает коэффициент, и с февраля выплаты идут уже в новом размере. В бытовом плане это выглядит просто: человек сохраняет свой статус получателя, а цифры в назначениях пересчитываются по установленному коэффициенту", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что набор социальных услуг имеет денежную оценку и учитывается внутри ежемесячной выплаты, сейчас денежная оценка полного набора составляет 1 728,46 рубля в месяц.
"Получатель вправе оставить соцуслуги в натуральном виде, вправе получить их денежным эквивалентом, также доступен смешанный вариант, когда часть услуг остается в натуральной форме, а часть переводится в деньги. От выбранного варианта зависит, какая сумма фактически приходит на счет: при сохранении набора услуг в натуральной форме соответствующая стоимость учитывается внутри выплаты, при выборе денежной формы она добавляется к выплате как деньги", - подчеркнул он.
По словам парламентария, по действующим размерам, установленным с 1 февраля 2025 года до очередной индексации, денежная часть ежемесячной выплаты при сохранении права на полный набор соцуслуг составляет у инвалидов I группы 4 102,24 рубля в месяц, у инвалидов II группы и детей-инвалидов 2 435,58 рубля, у инвалидов III группы 1 604,88 рубля.
"При полном переводе набора соцуслуг в деньги добавляется его стоимость 1 728,46 рубля, и общий денежный размер получается 5 830,70 рубля, 4 164,04 рубля и 3 333,34 рубля соответственно. Дальше с 1 февраля 2026 года эти суммы будут умножены на утвержденный коэффициент индексации", - рассказал депутат.
Он добавил, что отдельно стоит помнить про сроки, когда можно поменять форму получения набора соцуслуг.
"Решение принимается заранее на следующий год и действует весь календарный год. Чтобы выбранный вариант начал действовать с 1 января 2027 года, заявление подается до 1 октября 2026 года. Это тот редкий случай, когда одна дата заранее определяет, как именно будет выглядеть выплата на протяжении всего следующего года", - заключил Говырин.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат
12 января, 00:02
 
ОбществоАлексей ГовыринГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала