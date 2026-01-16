Вучич бойкотирует приезд докладчика ЕП, который "желает разрушения Сербии"

https://ria.ru/20260116/vuchich-2068404319.html
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил в пятницу, что бойкотирует предстоящий приезд делегации Европарламента во главе с докладчиком Тонино Пицулой, потому что "тот и ему подобные желают разрушения Сербии".
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич
заявила в среду, что делегация ЕП планирует приехать в Сербию 22-24 января без приглашения, назвав это "крайним неуважением". Глава делегации, докладчик ЕП о прогрессе Сербии на пути интеграции в ЕС
хорватский депутат Тонино Пицула заявил ранее СМИ, что сербское посольство в Брюсселе
и постоянная делегация ЕС в Сербии были заблаговременно предупреждены о визите.
"Все в Европе
знают, что бойкотирую только Тонино Пицулу и некоторых ему подобных… Не хочу разговаривать с теми, кто желает Сербии наихудшего, кто найдет лишь таких друзей в Сербии, которые желают ее разрушения. В моем лице никогда не найдете друга для уничтожения Сербии, а из заявлений Пицулы, знаем, что он именно этого хочет", - сказал Вучич
в эфире TV Pink
.
Он добавил, что делегация ЕП не спрашивала его, премьера Джуро Мацута и спикера парламента, будут ли они в Белграде
17, 23 или 28 января, а просто заявила о приезде за месяц.
Президент Сербии ранее в ходе визита в ОАЭ
сказал, что не планирует встречаться с европарламентариями, так как будет на форуме в Давосе
.
Хорватский европарламентарий Пицула заявил в августе 2025 года, что ЕП очень критически смотрит на Сербию, в отличие от других европейских структур, где "нет мотивации и возможностей иначе относиться к вредоносному режиму Александра Вучича". Он посетовал, что в Брюсселе пока "не хватает критической массы" для плодотворного давления на сербское руководство.
Глава постоянной делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат
в ноябре 2025 года официально передал Вучичу доклад Еврокомиссии
о прогрессе Сербии на пути евроинтеграции за год. Фон Бекерат указал, что еврореформы в Сербии замедлились в нескольких областях, а также необходимо согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза.
Официальный Белград ранее выражал надежду, что Брюссель в 2025 году откроет кластер номер три (всего их восемь) переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС, который включает главы о СМИ, налоговой политике, социальной политике, предпринимательстве, образовании и культуре, будет политическим решением, но этого пока не произошло.