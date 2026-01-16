Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/vsu-2068428733.html
ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты
ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты
Командование ВСУ заводит расчеты БПЛА на тех участках фронта, где есть недостаток пехоты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T22:14:00+03:00
2026-01-16T22:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068428154.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты

РИА Новости: ВСУ пытаются компенсировать недостаток пехоты расчетами БПЛА

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Командование ВСУ заводит расчеты БПЛА на тех участках фронта, где есть недостаток пехоты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На участках фронта, где у ВСУ наблюдается недостаток пехоты на позициях, заводятся расчеты БПЛА, которые за счет массового применения дронов должны остановить наступление", - сказал собеседник агентства.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Украине могут появиться ударные наземные роботехнические комплексы
Вчера, 22:09
Он отметил, что "на фоне крайне низкой мотивации мобилизованных в пехотных частях", операторы БПЛА более мотивированы.
"В подразделениях БПЛА нет такого дефицита личного состава. Туда охотнее идут добровольцы и переводятся из других родов войск", - сказал представитель силовых структур.
По его словам, там практически нет принудительно мобилизованных.
Украинское командование уже давно проводит увеличение штатов подразделений беспилотных систем.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала