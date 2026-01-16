https://ria.ru/20260116/vsu-2068428733.html
ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты
ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты
Командование ВСУ заводит расчеты БПЛА на тех участках фронта, где есть недостаток пехоты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Командование ВСУ заводит расчеты БПЛА на тех участках фронта, где есть недостаток пехоты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На участках фронта, где у ВСУ
наблюдается недостаток пехоты на позициях, заводятся расчеты БПЛА, которые за счет массового применения дронов должны остановить наступление", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "на фоне крайне низкой мотивации мобилизованных в пехотных частях", операторы БПЛА более мотивированы.
"В подразделениях БПЛА нет такого дефицита личного состава. Туда охотнее идут добровольцы и переводятся из других родов войск", - сказал представитель силовых структур.
По его словам, там практически нет принудительно мобилизованных.
Украинское командование уже давно проводит увеличение штатов подразделений беспилотных систем.