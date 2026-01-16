ВСУ заводят расчеты БПЛА на участках, где не хватает пехоты

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Командование ВСУ заводит расчеты БПЛА на тех участках фронта, где есть недостаток пехоты, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"На участках фронта, где у ВСУ наблюдается недостаток пехоты на позициях, заводятся расчеты БПЛА, которые за счет массового применения дронов должны остановить наступление", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "на фоне крайне низкой мотивации мобилизованных в пехотных частях", операторы БПЛА более мотивированы.

"В подразделениях БПЛА нет такого дефицита личного состава. Туда охотнее идут добровольцы и переводятся из других родов войск", - сказал представитель силовых структур.

По его словам, там практически нет принудительно мобилизованных.