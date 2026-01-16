Рейтинг@Mail.ru
ВСУ столкнулись с катастрофически низкой укомплектованностью подразделений
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:58 16.01.2026 (обновлено: 21:59 16.01.2026)
ВСУ столкнулись с катастрофически низкой укомплектованностью подразделений
ВСУ столкнулись с катастрофически низкой укомплектованностью пехотных, механизированных и штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых...
2026
Украина, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ столкнулись с катастрофически низкой укомплектованностью подразделений

© AP Photo / LIBKOSСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / LIBKOS
Солдат ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ВСУ столкнулись с катастрофически низкой укомплектованностью пехотных, механизированных и штурмовых подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Масла в огонь подливают данные о катастрофически низкой укомплектованности пехотных, механизированных и штурмовых подразделений", - сказал собеседник агентства.
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров ранее заявил, что число уклонистов составляет 2 миллиона человек, а самовольно оставивших части - 200 тысяч.
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Боец "Севера" рассказал, как его группа заняла позицию ВСУ за 15 минут
© 2026 МИА «Россия сегодня»
