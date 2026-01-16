https://ria.ru/20260116/vsu-2068398234.html
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую
ВСУ открыли артиллерийский огонь по запорожской Каменке-Днепровской, опасность повторных ударов сохраняется, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 16.01.2026
запорожская область
