ВСУ 84 раза применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
ВСУ 84 раза применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ 84 раза применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
ВСУ за прошедшие сутки 84 раза нанесли удары артиллерией по отселенным приграничным районам Курской области, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор...
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ВСУ 84 раза применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
