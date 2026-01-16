Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 84 раза применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:10 16.01.2026
ВСУ 84 раза применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
ВСУ 84 раза применили артиллерию для ударов по Курской области за сутки
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью за сутки сбили 29 беспилотников

© РИА Новости / Сергей Аверин
Фрагменты снаряда ВСУ
Фрагменты снаряда ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагменты снаряда ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 16 янв - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 84 раза нанесли удары артиллерией по отселенным приграничным районам Курской области, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 15 января до 07.00 16 января сбито 29 украинских беспилотников различных типов, 84 раза враг применил артиллерийское орудие по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что также БПЛА ВСУ пять раз сбросили взрывные устройства на территорию региона.
"Погибших и пострадавших нет, разрушений зданий и сооружений нет", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Курская область
Александр Хинштейн
Вооруженные силы Украины
 
 
