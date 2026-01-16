https://ria.ru/20260116/vrach-2068215566.html
Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Людям с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца и астмой запрещено окунаться в прорубь на Крещение, так как это может привести к сердечному приступу, заявил РИА Новости заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
"В состоянии выраженного алкогольного опьянения, пациентам с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца, с астмой. Все это может привести к приступу", - сказал Коробейников, отвечая на вопрос, в каком состоянии запрещено окунаться в прорубь во время крещенских купаний.
Врач отметил, что желающим поучаствовать в крещенских купаниях нужно быть осторожными и не окунаться в прорубь при наличии проблем с давлением и противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. В противном случае народная традиция может привести к ухудшению состояния и обострению заболевания.