Врач рассказал, кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Людям с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца и астмой запрещено окунаться в прорубь на Крещение, так как это может привести к сердечному приступу, заявил РИА Новости заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

"В состоянии выраженного алкогольного опьянения, пациентам с гипертонической болезнью, с заболеваниями сердца, с астмой. Все это может привести к приступу", - сказал Коробейников, отвечая на вопрос, в каком состоянии запрещено окунаться в прорубь во время крещенских купаний.