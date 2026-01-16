Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 16.01.2026 (обновлено: 12:39 16.01.2026)
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1665 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 16.01.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю

ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне действий "Востока" за неделю

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1665 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1665 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, отметили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
