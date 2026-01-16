https://ria.ru/20260116/vostok-2068283618.html
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю - РИА Новости, 16.01.2026
ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю
ВСУ за неделю потеряли более 1665 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 16.01.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
2026
ru-RU
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1665 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1665 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, трех штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, отметили в Минобороны РФ.