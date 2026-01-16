ВСУ потеряли более 1665 военных в зоне группировки "Восток" за неделю

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1665 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.

"Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 1665 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, восемь орудий полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.