Володин назвал ультиматумы недопустимыми для многополярного мира

Он добавил, что по прошествии лет совершенно очевидно, что после Второй мировой войны были заложены важные принципы, во многом благодаря которым десятилетиями удавалось отстаивать мир и защищать права людей.

"(Президент России - ред.) Владимир Владимирович Путин дал четкий прямой сигнал тем, кто живет мыслью о развязывании войн и подчинении себе слабых, призвав задуматься о глобальной всеобщей безопасности… Государствам, которые хотят существовать в будущем, надо это осознать и делать всё для построения справедливого миропорядка", - заключил Володин.