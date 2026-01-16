Володин назвал ультиматумы недопустимыми для многополярного мира

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Сегодня ряд стран нарушает нормы международного права, ставит свои ультиматумы другим государствам, что является недопустимым в многополярном мире, без которого невозможно будущее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Пятнадцатого января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за укрепление центральной роли ООН в мировых делах. Он отметил, что императивы устава ООН, в частности, равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога, сейчас востребованы как никогда.
"Ряд стран пренебрегает базовыми правилами, нарушает нормы международного права, ставит свои ультиматумы другим государствам. Это недопустимо в многополярном мире. Без которого невозможно будущее", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
Председатель Госдумы напомнил, что 10 января исполнилось 80 лет с открытия первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, в то время у новой дипломатической площадки были как сторонники, так и скептики.
Он добавил, что по прошествии лет совершенно очевидно, что после Второй мировой войны были заложены важные принципы, во многом благодаря которым десятилетиями удавалось отстаивать мир и защищать права людей.
"(Президент России - ред.) Владимир Владимирович Путин дал четкий прямой сигнал тем, кто живет мыслью о развязывании войн и подчинении себе слабых, призвав задуматься о глобальной всеобщей безопасности… Государствам, которые хотят существовать в будущем, надо это осознать и делать всё для построения справедливого миропорядка", - заключил Володин.