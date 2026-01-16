Задержан виновный в ДТП со школьным автобусом под Красноярском

В среду школьный автобус, где находилось 15 человек, из которых 13 школьников, попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла девушка - водитель иномарки, и по, уточненным данным, троим несовершеннолетним была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным главка, виновником аварии стал водитель автомобиля Ford. Совершая обгон колонны машин по встречной полосе, понимая, что не успевает завершить маневр, 33-летний автомобилист попытался вернуться на свою полосу, в результате чего допустил столкновение с Toyota, которую вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. В нарушение правил дорожного движения виновник аварии скрылся с места происшествия.