Рейтинг@Mail.ru
Задержан виновный в ДТП со школьным автобусом под Красноярском - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:40 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/voditel-2068217953.html
Задержан виновный в ДТП со школьным автобусом под Красноярском
Задержан виновный в ДТП со школьным автобусом под Красноярском - РИА Новости, 16.01.2026
Задержан виновный в ДТП со школьным автобусом под Красноярском
Полиция задержала водителя, сбежавшего с места ДТП на красноярской трассе со школьным автобусом и легковой автомашиной Toyota, в результате которого погибла... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:40:00+03:00
2026-01-16T05:40:00+03:00
происшествия
республика хакасия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260115/arhangelsk-2068092898.html
https://ria.ru/20260112/dtp-2067463889.html
республика хакасия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика хакасия, россия
Происшествия, Республика Хакасия, Россия
Задержан виновный в ДТП со школьным автобусом под Красноярском

В Красноярске задержали водителя, сбежавшего с места ДТП со школьным автобусом

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОЯРСК, 16 янв – РИА Новости. Полиция задержала водителя, сбежавшего с места ДТП на красноярской трассе со школьным автобусом и легковой автомашиной Toyota, в результате которого погибла девушка-водитель иномарки, сообщает краевой главк МВД.
В среду школьный автобус, где находилось 15 человек, из которых 13 школьников, попал в ДТП с легковым автомобилем Toyota. В результате происшествия погибла девушка - водитель иномарки, и по, уточненным данным, троим несовершеннолетним была оказана медицинская помощь.
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали
Вчера, 15:54
По предварительным данным главка, виновником аварии стал водитель автомобиля Ford. Совершая обгон колонны машин по встречной полосе, понимая, что не успевает завершить маневр, 33-летний автомобилист попытался вернуться на свою полосу, в результате чего допустил столкновение с Toyota, которую вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом. В нарушение правил дорожного движения виновник аварии скрылся с места происшествия.
"Сотрудники минусинской полиции во взаимодействии с коллегами из Республики Хакасия в течение суток установили автомобиль и задержали подозреваемого в совершении аварии. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Его автомобиль изъят и помещен на спецстоянку", - говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Челябинской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На Урале возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом
12 января, 21:07
 
ПроисшествияРеспублика ХакасияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала