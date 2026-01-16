Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/vladivostok-2068216934.html
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке - РИА Новости, 16.01.2026
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке
Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на балконе 9 этажа горящего бизнес-центра во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T05:25:00+03:00
2026-01-16T05:25:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036837658_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_c701da55db292cfaab1a8f9e9475a05c.jpg
https://ria.ru/20251027/spasenie-2050795217.html
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036837658_156:0:2531:1781_1920x0_80_0_0_4590187a4eab3b80a8f26e72fe218933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке

Во Владивостоке спасли мужчину, застрявшего на балконе горящего бизнес-центра

© РИА Новости / Владимир БуровСотрудники пожарной службы тушат пожар
Сотрудники пожарной службы тушат пожар - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Владимир Буров
Сотрудники пожарной службы тушат пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на балконе 9 этажа горящего бизнес-центра во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.
ГУМЧС ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через 9 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России. Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.
В соцсетях разошлось видео пожара, на котором видно, как на балконе 9 этажа стоит человек и говорит по телефону. В соцсетях сперва предположили, что это девушка.
"Да (сняли с балкона - ред). Только там была не женщина, а мужчина", - сообщило ведомство.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Житель Москвы, спасаясь от пожара, выпрыгнул в окно седьмого этажа
27 октября 2025, 01:37
 
ПроисшествияВладивостокРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала