Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на балконе 9 этажа горящего бизнес-центра во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.

ГУМЧС ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через 9 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России . Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.

В соцсетях разошлось видео пожара, на котором видно, как на балконе 9 этажа стоит человек и говорит по телефону. В соцсетях сперва предположили, что это девушка.