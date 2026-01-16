https://ria.ru/20260116/vladivostok-2068216934.html
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке - РИА Новости, 16.01.2026
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке
Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на балконе 9 этажа горящего бизнес-центра во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.01.2026
Сотрудники МЧС спасли мужчину, из горящего здания во Владивостоке
Во Владивостоке спасли мужчину, застрявшего на балконе горящего бизнес-центра
ВЛАДИВОСТОК, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли мужчину, застрявшего на балконе 9 этажа горящего бизнес-центра во Владивостоке, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по региону.
ГУМЧС ранее сообщал, что в 10.33 (7.33 мск) поступило сообщение о возгорании в ресторане на первом этаже бизнес-центра на проспекте Красного Знамени. Уже через 9 минут после сообщения о пожаре на месте работали сотрудники МЧС России
. Самостоятельно эвакуировались 57 человек, открытое горение ликвидировано.
В соцсетях разошлось видео пожара, на котором видно, как на балконе 9 этажа стоит человек и говорит по телефону. В соцсетях сперва предположили, что это девушка.
"Да (сняли с балкона - ред). Только там была не женщина, а мужчина", - сообщило ведомство.