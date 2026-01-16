Рейтинг@Mail.ru
03:10 16.01.2026
Финансовый советник назвала способ распознать обман со вкладом в банке
Высокая ставка — далеко не главная причина выбрать тот или иной банковский вклад. Иногда заманчивые предложения таят опасность. Как ее распознать и уменьшить... РИА Новости, 16.01.2026
2026
россия, ирина глушкова, экономика, вклады, организация "опора россии"
Россия, Ирина Глушкова, Экономика, Вклады, Организация "Опора России"
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Высокая ставка — далеко не главная причина выбрать тот или иной банковский вклад. Иногда заманчивые предложения таят опасность. Как ее распознать и уменьшить риски, рассказала агентству “Прайм” председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
Прежде всего, она советует тщательно изучить условия договора. В нем должно быть прописано, действует ли оговоренная ставка на весь срок или только на один-два месяца, есть ли ограничения по сумме вклада для высокой ставки.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эксперт назвал альтернативу банковским вкладам в 2026 году
7 января, 02:07
“Убедитесь, что вы подписываете договор именно на банковский вклад, а не на инвестиционный продукт (например, "структурный" или "инвестиционный вклад"). Последний может направлять ваши деньги в ценные бумаги, его доходность не гарантирована, а капитал подвержен рискам”, — предупредила финансовый советник.
Она советует внимательно изучать все пункты договора, условия досрочного изъятия денег и даже правильное написание паспортных данных. Затем определиться со сроком вклада и не пропустить день его закрытия, иначе деньги могут уйти на новый срок. Тогда их снятие приведет к потере процентов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Названа альтернатива вкладам, чтобы накопить на пенсию
29 декабря 2025, 02:07
 
РоссияИрина ГлушковаЭкономикаВкладыОрганизация "Опора России"
 
 
