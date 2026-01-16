Финансовый советник назвала способ распознать обман со вкладом в банке

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Высокая ставка — далеко не главная причина выбрать тот или иной банковский вклад. Иногда заманчивые предложения таят опасность. Как ее распознать и уменьшить риски, рассказала агентству “ Высокая ставка — далеко не главная причина выбрать тот или иной банковский вклад. Иногда заманчивые предложения таят опасность. Как ее распознать и уменьшить риски, рассказала агентству “ Прайм ” председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.

Прежде всего, она советует тщательно изучить условия договора. В нем должно быть прописано, действует ли оговоренная ставка на весь срок или только на один-два месяца, есть ли ограничения по сумме вклада для высокой ставки.

“Убедитесь, что вы подписываете договор именно на банковский вклад, а не на инвестиционный продукт (например, "структурный" или "инвестиционный вклад"). Последний может направлять ваши деньги в ценные бумаги, его доходность не гарантирована, а капитал подвержен рискам”, — предупредила финансовый советник.