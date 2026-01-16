https://ria.ru/20260116/vklady-2068195515.html
Финансовый советник назвала способ распознать обман со вкладом в банке
Финансовый советник назвала способ распознать обман со вкладом в банке - РИА Новости, 16.01.2026
Финансовый советник назвала способ распознать обман со вкладом в банке
Высокая ставка — далеко не главная причина выбрать тот или иной банковский вклад. Иногда заманчивые предложения таят опасность. Как ее распознать и уменьшить... РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Высокая ставка — далеко не главная причина выбрать тот или иной банковский вклад. Иногда заманчивые предложения таят опасность. Как ее распознать и уменьшить риски, рассказала агентству “Прайм
” председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
Прежде всего, она советует тщательно изучить условия договора. В нем должно быть прописано, действует ли оговоренная ставка на весь срок или только на один-два месяца, есть ли ограничения по сумме вклада для высокой ставки.
“Убедитесь, что вы подписываете договор именно на банковский вклад, а не на инвестиционный продукт (например, "структурный" или "инвестиционный вклад"). Последний может направлять ваши деньги в ценные бумаги, его доходность не гарантирована, а капитал подвержен рискам”, — предупредила финансовый советник.
Она советует внимательно изучать все пункты договора, условия досрочного изъятия денег и даже правильное написание паспортных данных. Затем определиться со сроком вклада и не пропустить день его закрытия, иначе деньги могут уйти на новый срок. Тогда их снятие приведет к потере процентов.