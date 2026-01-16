Пользователи ВКонтакте рассказали, чего ждут от 2026 года

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В новогоднем сервисе "Итоги года 2025" пользователи соцсети не только узнавали собственные итоги, но и оставляли послания себе в будущее — в конце 2026 года ВКонтакте напомнит о них. Люди делились желаниями, которые хотели бы осуществить, и рассказывали, о чём мечтают.

Здоровье, счастье и внутренний покой

Пользователи желали здоровья себе и близким, хотели похудеть, восстановить силы, избавиться от тревоги, вернуть душевное равновесие и медитировать. Люди мечтают в новом году стать счастливыми и чувствовать радость жизни.

Настоящая любовь и семья

Под Новый год большинство людей мечтали построить крепкие отношения и вступить в брак. Пользователи загадывали желания о рождении детей и благополучии родителей. Многие описывали в письмах счастливую семейную жизнь: большой дом, переезд в другой город и совместные путешествия.

Карьера и деньги

В посланиях многие загадывали новую работу, профессиональный рост и смену деятельности. Часто писали, что хотят работать в удовольствие и не выгорать. Пользователи упомянули финансовую стабильность: зарабатывать больше, жить без кредитов и быть материально независимыми. Некоторые написали о желании найти своё предназначение и открыть собственный бизнес.

Путешествия

В 2026 году пользователи хотят съездить в отпуск — "уехать и перезагрузиться". Среди популярных новогодних желаний: поездки к морю, на Алтай, Кавказ, Байкал, путешествия в Японию, Италию, Турцию, Корею.

Самые масштабные и самые скромные желания

Некоторые пользователи мечтают широко: получить "Оскар", зарабатывать по "ляму в месяц", поступить в китайский вуз, иметь квартиру в Дубае и суперкары. Люди делились и будничными желаниями. В преддверии Нового года они хотели почувствовать праздничное настроение, поесть мандаринов, уволиться с нелюбимой работы и чтобы "все отстали".

Топ-10 желаний:

"Полюбить себя"

"Начать жизнь с чистого листа"

"Я хочу больше спать, ребята"

"Я хочу найти гармонию и избавиться от лёгкого дофамина"

"Хочу, чтобы время шло медленнее"

"Хочу уловить смысл жизни)"

"Хочу праздничного настроения"

"И хочу повышения в ЗП :)"

"Пойти к психотерапевту наконец-то"

"Хочу быть счастливым"

Самые необычные короткие желания:

"Обнять Егора Крида"

"Лабубу и твистер из KFC"

"Быть в прайме"

Самые оригинальные длинные желания: