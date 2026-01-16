Пользователи ВКонтакте рассказали, чего ждут от 2026 года

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В новогоднем сервисе "Итоги года 2025" пользователи соцсети не только узнавали собственные итоги, но и оставляли послания себе в будущее — в конце 2026 года ВКонтакте напомнит о них. Люди делились желаниями, которые хотели бы осуществить, и рассказывали, о чём мечтают.
Здоровье, счастье и внутренний покой
Пользователи желали здоровья себе и близким, хотели похудеть, восстановить силы, избавиться от тревоги, вернуть душевное равновесие и медитировать. Люди мечтают в новом году стать счастливыми и чувствовать радость жизни.
Настоящая любовь и семья
Под Новый год большинство людей мечтали построить крепкие отношения и вступить в брак. Пользователи загадывали желания о рождении детей и благополучии родителей. Многие описывали в письмах счастливую семейную жизнь: большой дом, переезд в другой город и совместные путешествия.
Карьера и деньги
В посланиях многие загадывали новую работу, профессиональный рост и смену деятельности. Часто писали, что хотят работать в удовольствие и не выгорать. Пользователи упомянули финансовую стабильность: зарабатывать больше, жить без кредитов и быть материально независимыми. Некоторые написали о желании найти своё предназначение и открыть собственный бизнес.
Путешествия
В 2026 году пользователи хотят съездить в отпуск — "уехать и перезагрузиться". Среди популярных новогодних желаний: поездки к морю, на Алтай, Кавказ, Байкал, путешествия в Японию, Италию, Турцию, Корею.
Самые масштабные и самые скромные желания
Некоторые пользователи мечтают широко: получить "Оскар", зарабатывать по "ляму в месяц", поступить в китайский вуз, иметь квартиру в Дубае и суперкары. Люди делились и будничными желаниями. В преддверии Нового года они хотели почувствовать праздничное настроение, поесть мандаринов, уволиться с нелюбимой работы и чтобы "все отстали".
Топ-10 желаний:
- "Полюбить себя"
- "Начать жизнь с чистого листа"
- "Я хочу больше спать, ребята"
- "Я хочу найти гармонию и избавиться от лёгкого дофамина"
- "Хочу, чтобы время шло медленнее"
- "Хочу уловить смысл жизни)"
- "Хочу праздничного настроения"
- "И хочу повышения в ЗП :)"
- "Пойти к психотерапевту наконец-то"
- "Хочу быть счастливым"
Самые необычные короткие желания:
- "Обнять Егора Крида"
- "Лабубу и твистер из KFC"
- "Быть в прайме"
Самые оригинальные длинные желания:
- "Мечтаю поехать в Санкт-Петербург, чтобы гулять по улицам, как бродячий кот"
- "Хочу попасть на хоккейный матч в Минске, прочувствовать вайб арены и купить джерси с фамилией „Пинчук“"
- "Привет. Я А**** К*******. Хочу пожелать в следующем году счастья, удачи, успехов во всём, долголетия и много подарков. Надеюсь, всем повезёт в следующем году. С любовью, А**** К*******"