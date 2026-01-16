Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 16.01.2026 (обновлено: 13:11 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/vizit-2068290219.html
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию - РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
Даты визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:03:00+03:00
2026-01-16T13:11:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
джаред кушнер
дмитрий песков
сша
мирный план сша по украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:99:3059:1820_1920x0_80_0_0_52dc3eaeffa4a14215ac2de9a65bb4a0.jpg
https://ria.ru/20260116/zapad-2068098935.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_59d266566d81c137dddf190dced6841f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стив уиткофф, джаред кушнер, дмитрий песков, сша, мирный план сша по украине, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дмитрий Песков, США, Мирный план США по Украине, В мире
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

Песков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не определены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Даты визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока они (даты – ред.) не определены", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Запад умер, правила нового мирового порядка определит Россия
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтив УиткоффДжаред КушнерДмитрий ПесковСШАМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала