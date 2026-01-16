https://ria.ru/20260116/vizit-2068290219.html
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию - РИА Новости, 16.01.2026
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
Даты визита спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Россию пока не определены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T13:03:00+03:00
2026-01-16T13:03:00+03:00
2026-01-16T13:11:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
джаред кушнер
дмитрий песков
сша
мирный план сша по украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:99:3059:1820_1920x0_80_0_0_52dc3eaeffa4a14215ac2de9a65bb4a0.jpg
https://ria.ru/20260116/zapad-2068098935.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_59d266566d81c137dddf190dced6841f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стив уиткофф, джаред кушнер, дмитрий песков, сша, мирный план сша по украине, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дмитрий Песков, США, Мирный план США по Украине, В мире
В Кремле ответили на вопрос о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Россию
Песков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не определены