Viola продолжает владеть товарными знаками в России
Viola продолжает владеть товарными знаками в России - РИА Новости, 16.01.2026
Viola продолжает владеть товарными знаками в России
Производитель продуктов питания Viola продолжает владеть своими основными товарными знаками в России, сообщили РИА Новости в компании.
Viola продолжает владеть товарными знаками в России
Viola продолжает владеть основными товарными знаками в России
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Производитель продуктов питания Viola продолжает владеть своими основными товарными знаками в России, сообщили РИА Новости в компании.
В четверг стало известно, что Viola лишилась в России
одного из своих товарных знаков - черно-белого логотипа с изображением девушки.
"Компания владеет и другими товарными знаками, где изображение девушки является неотъемлемой частью. Основные товарные знаки компании продолжают свое действие", - рассказали в компании.
Как отметили в компании, ею была повторно подана заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с девушкой.