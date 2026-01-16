https://ria.ru/20260116/vina-2068322579.html
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы, который приступил к рассмотрению дела.
"Да, вину признаю", - заявил Дощатов
после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.
Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.
По данным СК
, чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии
начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных "Мосинжпроекту
".
Также, как заявил в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске
.
Следующее заседание суда пройдет 30 января.