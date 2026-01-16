Рейтинг@Mail.ru
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/vina-2068322579.html
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки - РИА Новости, 16.01.2026
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки
Бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:13:00+03:00
2026-01-16T15:13:00+03:00
происшествия
москва
белоруссия
дмитрий дощатов
московский метрополитен
следственный комитет россии (ск рф)
мосинжпроект
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979910495_0:70:3036:1778_1920x0_80_0_0_b788c1135adbe43a8c68159a265b1f8e.jpg
https://ria.ru/20260113/imuschestvo-2067495598.html
https://ria.ru/20260103/vzyatka-2066127174.html
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979910495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ed2025be39f51ce3d40daaf4d955f09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, белоруссия, дмитрий дощатов, московский метрополитен, следственный комитет россии (ск рф), мосинжпроект
Происшествия, Москва, Белоруссия, Дмитрий Дощатов, Московский метрополитен, Следственный комитет России (СК РФ), Мосинжпроект
Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки

Бывший первый замглавы московского метро Дощатов признал вину в получении взятки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Дощатов
Дмитрий Дощатов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Дощатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы, который приступил к рассмотрению дела.
"Да, вину признаю", - заявил Дощатов после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Имущество родственников экс-главы ГУ МЧС по КБР арестовали по делу о взятке
13 января, 03:22
Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.
По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.
По данным СК, чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных "Мосинжпроекту".
Также, как заявил в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске.
Следующее заседание суда пройдет 30 января.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Чиновника на Камчатке подозревают в крупной взятке
3 января, 02:17
 
ПроисшествияМоскваБелоруссияДмитрий ДощатовМосковский метрополитенСледственный комитет России (СК РФ)Мосинжпроект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала