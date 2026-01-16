Экс-замначальника московского метро признал вину в получении взятки

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бывший первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов признал вину в получении взятки в виде автомобиля Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы, который приступил к рассмотрению дела.

"Да, вину признаю", - заявил Дощатов после того, как прокурор огласил обвинительное заключение.

Дощатов занимал пост первого замначальника метрополитена и главы дирекции инфраструктуры. Он был арестован в октябре 2024 года.

По версии следствия, АО "ВО "Технопромимпорт" и АО "Мосинжпроект" заключили договор поставки полушпал для строительства новых линий метро на общую сумму 3 миллиарда 893 миллиона рублей. При этом фигуранты сговорились заменить оригинальную продукцию на менее качественную.

По данным СК , чтобы получить разрешение на строительство из некачественных полушпал, бенефициар АО "ВО "Технопромимпорт" Александр Волынский дал взятку Дощатову в виде автомобиля марки Toyota RAV4 стоимостью 4 миллиона рублей. После этого в Белоруссии начали производство полушпал, заведомо не отвечающих требованиям качества, и их поставку под видом оригинальных " Мосинжпроекту ".

Также, как заявил в суде прокурор, Волынский заплатил 689 тысяч рублей за покупки, которые Дощатов сделал в магазине одежды премиальных брендов в Минске