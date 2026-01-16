Названы самые популярные статьи "Википедии"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фонд Wikimedia, которому принадлежит онлайн-энциклопедия "Википедия", поделился рейтингом из 25 самых популярных статей после анализа всех доступных данных за все время существования энциклопедии, первые три строчки заняли страницы "Список смертей по годам", "Соединенные Штаты" и "Дональд Трамп", сообщает американский научный журнал Popular Science со ссылкой на предоставленные ему данные Wikimedia.

Согласно таблице, опубликованной журналом, верхнюю строчку в топ-25 занимает страница "Список смертей по годам": с 2008 года ее просматривали 647 025 321 раз. В кратком предисловии на самой странице говорится, что она представляет собой список смертей выдающихся людей, упорядоченный по месяцам и годам, вплоть до 1977 года. Для информации по более ранним годам статья предлагает перейти на соответствующие им страницы. "Список смертей" доступен на 15 языках, но русского среди них нет.