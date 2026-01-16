Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные статьи "Википедии"
16.01.2026
Названы самые популярные статьи "Википедии"
Названы самые популярные статьи "Википедии"
2026
Рейтинг самых популярных статей "Википедии" возглавил "Список смертей по годам"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Фонд Wikimedia, которому принадлежит онлайн-энциклопедия "Википедия", поделился рейтингом из 25 самых популярных статей после анализа всех доступных данных за все время существования энциклопедии, первые три строчки заняли страницы "Список смертей по годам", "Соединенные Штаты" и "Дональд Трамп", сообщает американский научный журнал Popular Science со ссылкой на предоставленные ему данные Wikimedia.
Как напоминает издание, "Википедия" появилась в 2001 году, 15 января 2026 года ей исполнилось 25 лет. Отмечается, что Wikimedia располагает данными лишь с 2008 года.
Согласно таблице, опубликованной журналом, верхнюю строчку в топ-25 занимает страница "Список смертей по годам": с 2008 года ее просматривали 647 025 321 раз. В кратком предисловии на самой странице говорится, что она представляет собой список смертей выдающихся людей, упорядоченный по месяцам и годам, вплоть до 1977 года. Для информации по более ранним годам статья предлагает перейти на соответствующие им страницы. "Список смертей" доступен на 15 языках, но русского среди них нет.
Второе и третье места заняли страницы, посвященные США и их нынешнему лидеру Дональду Трампу соответственно: статья про США набрала более 328 миллионов просмотров, статья про Трампа - более 325 миллионов. Топ-5 замыкают "Елизавета II" и "Индия".
Согласно таблице, места с шестого по десятое заняли статьи о футболисте Криштиану Роналду, экс-президенте США Бараке Обаме, миллиардере Илоне Маске, Второй мировой войне и Великобритании. Следом идут страницы "Лионель Месси", "Майкл Джексон", "Игра престолов", "Адольф Гитлер", "Эминем", "Тейлор Свифт", "Первая мировая война", "The Beatles" и "Дуэйн Джонсон".
Двадцатое место заняла статья "Список президентов США", а замыкают финальную пятерку страницы о Канаде, певице Леди Гаге, кинопремии "Оскар", рок-певце Фредди Меркьюри и "Список самых кассовых фильмов".
В начале января 2025 года фонд Wikimedia сообщил, что самой читаемой статьей в английской версии онлайн-энциклопедии "Википедия" в 2025 году стал материал, посвященный убитому консервативному активисту Чарли Кирку, в топ-5 также попали статьи о президенте США Дональде Трампе и папе Римском Льве XIV.
Заголовок открываемого материала