Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу" - РИА Новости, 16.01.2026
03:19 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/veterany-2068209507.html
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу" - РИА Новости, 16.01.2026
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"
Почти половина участников второго потока президентской программы "Время героев" отмечены медалью "За отвагу", 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T03:19:00+03:00
2026-01-16T03:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022519636_0:90:3119:1844_1920x0_80_0_0_33d3c8b353e47925c8c41bd8b4ca5539.jpg
https://ria.ru/20250612/putin-2022511168.html
https://ria.ru/20250521/programma-2018345433.html
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"

РИА Новости: почти половина участников "Время героев" имеют медаль "За отвагу"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев"
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы Время Героев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин встретился с участниками программы "Время Героев" . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти половина участников второго потока президентской программы "Время героев" отмечены медалью "За отвагу", 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы.
"Седьмого июня 2025 года в "Сенеже" стартовало обучение второго потока президентской программы "Время героев". К обучению приступили 85 участников... 32 человека удостоены звания Героя России, 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - рассказали в пресс-службе программы.
Президент Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками программы Время Героев. 12 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Путин рассказал, как появилось название программы "Время героев"
12 июня 2025, 16:04
Кроме того, 72 участника программы являются кавалерами ордена Мужества: дважды орденом награжден 31 человек, трижды - 20 человек, четырежды - 4 человека.
"Образовательная программа рассчитана на 2 года и состоит из четырех тематических блоков: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления", которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников", - отметили в пресс-службе программы "Время Героев".
Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Участники специальной кадровой образовательной программы Время героев - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Участниками второго потока программы "Время героев" станут более 80 человек
21 мая 2025, 20:33
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
