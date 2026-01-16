Почти половина участников программы "Время героев" имеют медаль "За отвагу"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Почти половина участников второго потока президентской программы "Время героев" отмечены медалью "За отвагу", 32 удостоены звания Героя России, сообщили РИА Новости в пресс-службе программы.

"Седьмого июня 2025 года в "Сенеже" стартовало обучение второго потока президентской программы "Время героев". К обучению приступили 85 участников... 32 человека удостоены звания Героя России , 37 участников отмечены медалью "За отвагу", - рассказали в пресс-службе программы.

Кроме того, 72 участника программы являются кавалерами ордена Мужества: дважды орденом награжден 31 человек, трижды - 20 человек, четырежды - 4 человека.

"Образовательная программа рассчитана на 2 года и состоит из четырех тематических блоков: "Государственная политика и система госуправления", "Экономика и финансы", "Региональное и муниципальное управление", "Современные технологии управления", которые будут чередоваться с практической работой и стажировками у наставников", - отметили в пресс-службе программы "Время Героев".

Президент России Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества