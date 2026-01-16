https://ria.ru/20260116/venesuela-2068390973.html
Планы США по добыче нефти создают экологические риски, считают в Венесуэле
Планы США по добыче нефти создают экологические риски, считают в Венесуэле - РИА Новости, 16.01.2026
Планы США по добыче нефти создают экологические риски, считают в Венесуэле
Планы США в отношении венесуэльской нефти и других ресурсов могут создать риски для экологии страны, сообщил РИА Новости геолог, профессор факультета точных и... РИА Новости, 16.01.2026
МОНТЕВИДЕО, 16 янв - РИА Новости. Планы США в отношении венесуэльской нефти и других ресурсов могут создать риски для экологии страны, сообщил РИА Новости геолог, профессор факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса Андрес Фольгера.
"С экологической точки зрения, ничего из того, что происходит (в Венесуэле
), не является хорошим", - сказал он.
США
ранее выразили интерес не только к нефти Венесуэлы, но и к редкоземельным металлам, газу, золоту, алмазам, а также другим запасам, для переработки которых потребуется развитие крупномасштабной добычи.
Фольгера пояснил, что существует два способа добычи минералов: исторически неэффективный метод, то есть человек с киркой, и крупномасштабная добыча полезных ископаемых, которая предполагает использование тяжелой и специальной техники, что имеет огромные экологические последствия.
Кроме того, по его мнению, планы США в отношении Венесуэлы угрожают Парижскому соглашению. По словам, Фольгеры, действия США могут отложить переход на чистые источники энергии минимум на три десятилетия.
"До эпохи (президента США Дональда - ред.) Трампа существовал ряд глобальных соглашений, которые сокращали энергетическую границу. Другими словами, возобновляемая энергетика была ближайшей целью следующего десятилетия, новые источники энергии должны были заменить ископаемое топливо. Но после пандемии и с новым международным порядком эта граница может быть расширена", - полагает Фольгера.