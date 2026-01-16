Планы США по добыче нефти создают экологические риски, считают в Венесуэле

МОНТЕВИДЕО, 16 янв - РИА Новости. Планы США в отношении венесуэльской нефти и других ресурсов могут создать риски для экологии страны, сообщил РИА Новости геолог, профессор факультета точных и естественных наук Университета Буэнос-Айреса Андрес Фольгера.

"С экологической точки зрения, ничего из того, что происходит (в Венесуэле ), не является хорошим", - сказал он.

США ранее выразили интерес не только к нефти Венесуэлы, но и к редкоземельным металлам, газу, золоту, алмазам, а также другим запасам, для переработки которых потребуется развитие крупномасштабной добычи.

Фольгера пояснил, что существует два способа добычи минералов: исторически неэффективный метод, то есть человек с киркой, и крупномасштабная добыча полезных ископаемых, которая предполагает использование тяжелой и специальной техники, что имеет огромные экологические последствия.

Кроме того, по его мнению, планы США в отношении Венесуэлы угрожают Парижскому соглашению. По словам, Фольгеры, действия США могут отложить переход на чистые источники энергии минимум на три десятилетия.