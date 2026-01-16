Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда благосостояния

МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.