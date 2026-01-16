https://ria.ru/20260116/venesuela-2068205767.html
Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда благосостояния
Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда благосостояния - РИА Новости, 16.01.2026
Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда благосостояния
Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, РИА Новости, 16.01.2026
венесуэла
Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда благосостояния
МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы создадут два суверенных фонда - социальной защиты и инфраструктуры - которые будут аккумулировать все доходы от энергетического сотрудничества, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"Любая поступающая иностранная валюта будет направлена в управление вице-президента по экономике и министерство экономики и финансов посредством создания двух суверенных фондов благосостояния", - заявила Родригес, выступая с обращением к нации.
По словам политика, первый фонд будет фондом социальной защиты для "улучшения доходов трудящихся и направления средств напрямую в больницы, школы, на питание и жильё". Второй фонд будет использоваться для оказания услуг и создания инфраструктуры водоснабжения, подачи электроэнергии и дорожной сети.