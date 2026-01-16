https://ria.ru/20260116/venesuela-2068204967.html
Уполномоченный президент Венесуэлы назвала цели правительства
МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Целью правительства Венесуэлы является сохранение национальной власти и суверенитета страны, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес, выступая с обращением к нации.
"Сегодня мы можем сказать, что нашей целью, в качестве клятвы президенту и первой даме, является сохранение национальной власти, сохранение венесуэльской национальной власти", - сказала Родригес, обращаясь к губернаторскому корпусу.
По ее словам, региональные власти сыграли ключевую роль в укреплении политической системы страны в условиях экономической блокады.
Родригес подчеркнула, что губернаторы всех штатов в 2025 году "сформировались как реальная политическая сила", работая над удовлетворением наиболее острых социальных потребностей населения на фоне последствий экономической войны и санкционного давления. Она отметила, что консолидация власти на всех уровнях является необходимым условием для защиты государства.