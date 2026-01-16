Рейтинг@Mail.ru
02:17 16.01.2026
Уполномоченный президент Венесуэлы назвала цели правительства
Целью правительства Венесуэлы является сохранение национальной власти и суверенитета страны, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес,...
2026-01-16T02:17:00+03:00
2026-01-16T02:17:00+03:00
в мире, венесуэла, делси родригес
В мире, Венесуэла, Делси Родригес
Уполномоченный президент Венесуэлы назвала цели правительства

Родригес назвала целью правительства Венесуэлы сохранение суверенитета

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Целью правительства Венесуэлы является сохранение национальной власти и суверенитета страны, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес, выступая с обращением к нации.
"Сегодня мы можем сказать, что нашей целью, в качестве клятвы президенту и первой даме, является сохранение национальной власти, сохранение венесуэльской национальной власти", - сказала Родригес, обращаясь к губернаторскому корпусу.
По ее словам, региональные власти сыграли ключевую роль в укреплении политической системы страны в условиях экономической блокады.
Родригес подчеркнула, что губернаторы всех штатов в 2025 году "сформировались как реальная политическая сила", работая над удовлетворением наиболее острых социальных потребностей населения на фоне последствий экономической войны и санкционного давления. Она отметила, что консолидация власти на всех уровнях является необходимым условием для защиты государства.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Родригес заявила, что поедет в Вашингтон с гордо поднятой головой
00:24
 
В миреВенесуэлаДелси Родригес
 
 
