Уполномоченный президент Венесуэлы назвала цели правительства

МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Целью правительства Венесуэлы является сохранение национальной власти и суверенитета страны, заявила уполномоченный президент республики Дельси Родригес, выступая с обращением к нации.

"Сегодня мы можем сказать, что нашей целью, в качестве клятвы президенту и первой даме, является сохранение национальной власти, сохранение венесуэльской национальной власти", - сказала Родригес, обращаясь к губернаторскому корпусу.

По ее словам, региональные власти сыграли ключевую роль в укреплении политической системы страны в условиях экономической блокады.