Рейтинг@Mail.ru
Уполномоченный президент Венесуэлы заявила о формировании новой политики - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/venesuela-2068202420.html
Уполномоченный президент Венесуэлы заявила о формировании новой политики
Уполномоченный президент Венесуэлы заявила о формировании новой политики - РИА Новости, 16.01.2026
Уполномоченный президент Венесуэлы заявила о формировании новой политики
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ежегодном послании к нации, которое она зачитывала вместо захваченного США Николаса Мадуро, обратилась к... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T01:40:00+03:00
2026-01-16T01:40:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_0:14:2204:1254_1920x0_80_0_0_c75611d2576f9c0abc474fac8a70b0ec.jpg
https://ria.ru/20260115/venesuela-2068194382.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066203550_244:0:2204:1470_1920x0_80_0_0_c0a16fdcf30adcb8bec8e1b600703301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро
Уполномоченный президент Венесуэлы заявила о формировании новой политики

Дельси Родригес заявила о формировании новой политики

© AP Photo / Matias DelacroixДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ежегодном послании к нации, которое она зачитывала вместо захваченного США Николаса Мадуро, обратилась к оппозиции с заявлением о формировании новой политики в стране и призвала присутствующих дипломатов транслировать это сообщение.
"Приветствую те секторы оппозиции, которые присоединились в этом законодательном периоде, и приветствую депутатов оппозиции, которые работали уже в предыдущем созыве. Я считаю - и говорю это с большой ответственностью, - что в Венесуэле формируется новая политика. Я хочу попросить послов, временных поверенных в делах, дипломатических представителей передать своим столицам и всему миру правду о Венесуэле - прошу об этом", - заявила Родригес в обращении, которое транслирует национальное телевидение.
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес
Вчера, 23:50
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала