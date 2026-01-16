Уполномоченный президент Венесуэлы заявила о формировании новой политики

МЕХИКО, 16 янв - РИА Новости. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес в ежегодном послании к нации, которое она зачитывала вместо захваченного США Николаса Мадуро, обратилась к оппозиции с заявлением о формировании новой политики в стране и призвала присутствующих дипломатов транслировать это сообщение.
"Приветствую те секторы оппозиции, которые присоединились в этом законодательном периоде, и приветствую депутатов оппозиции, которые работали уже в предыдущем созыве. Я считаю - и говорю это с большой ответственностью, - что в Венесуэле формируется новая политика. Я хочу попросить послов, временных поверенных в делах, дипломатических представителей передать своим столицам и всему миру правду о Венесуэле - прошу об этом", - заявила Родригес в обращении, которое транслирует национальное телевидение.