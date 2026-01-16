https://ria.ru/20260116/venesuela-2068200028.html
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле
Российские компании готовы реагировать на возникшие в Венесуэле вызовы, объемы поставок будут зависеть от договоренности сторон, сообщили в посольстве РФ. РИА Новости, 16.01.2026
в мире
венесуэла
россия
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле
