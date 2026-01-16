Рейтинг@Mail.ru
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле - РИА Новости, 16.01.2026
01:06 16.01.2026
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле - РИА Новости, 16.01.2026
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле
Российские компании готовы реагировать на возникшие в Венесуэле вызовы, объемы поставок будут зависеть от договоренности сторон, сообщили в посольстве РФ. РИА Новости, 16.01.2026
Российские компании готовы реагировать на вызовы в Венесуэле

Российские компании готовы реагировать на возникшие в Венесуэле вызовы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские компании готовы реагировать на возникшие в Венесуэле вызовы, объемы поставок будут зависеть от договоренности сторон, сообщили в посольстве РФ.
"В целом, отечественные экономоператоры готовы реагировать на возникающие вызовы, а конкретные объемы поставок будут определяться сторонами", - сказали в посольстве "Известиям".
Дипломаты добавили, что местные климатические условия не позволяют Венесуэле производить пшеницу, поэтому запрос на импорт из РФ остается традиционно высоким.
"Львиную долю торговли между двумя странами занимает пшеница", - говорится в сообщении.
Москва и Каракас продолжат сотрудничество, заявили в российском посольстве
