Москва и Каракас продолжат сотрудничество, заявили в российском посольстве
Взаимодействие Москвы и Каракаса будет продолжено в соответствии с достигнутыми договоренностями о сотрудничестве, сказали в посольстве РФ РИА Новости, 16.01.2026
