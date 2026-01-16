Рейтинг@Mail.ru
Москва и Каракас продолжат сотрудничество, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 16.01.2026 (обновлено: 01:05 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/venesuela-2068199741.html
Москва и Каракас продолжат сотрудничество, заявили в российском посольстве
Москва и Каракас продолжат сотрудничество, заявили в российском посольстве - РИА Новости, 16.01.2026
Москва и Каракас продолжат сотрудничество, заявили в российском посольстве
Взаимодействие Москвы и Каракаса будет продолжено в соответствии с достигнутыми договоренностями о сотрудничестве, сказали в посольстве РФ РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T01:04:00+03:00
2026-01-16T01:05:00+03:00
в мире
россия
москва
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133256/59/1332565932_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_767be89766891e43e69b2168280f43b2.jpg
https://ria.ru/20260115/venesuela-2068194382.html
россия
москва
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133256/59/1332565932_107:0:1892:1339_1920x0_80_0_0_e7a0f02f9ad52a4e16df93a732e13a7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, каракас
В мире, Россия, Москва, Каракас
Москва и Каракас продолжат сотрудничество, заявили в российском посольстве

Посольство России: взаимодействие Москвы и Каракаса будет продолжено

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Взаимодействие Москвы и Каракаса будет продолжено в соответствии с достигнутыми договоренностями о сотрудничестве, сказали в посольстве РФ
"Взаимодействие будет продолжено в соответствии с ранее обозначенными приоритетами, в том числе в рамках Плана развития ключевых сфер сотрудничества до 2030 года и других договоренностей, достигнутых на состоявшемся в ноябре 2025-го 19-м заседании Российско-Венесуэльской межправительственной комиссии высокого уровня", - сказали в посольстве РФ "Известиям".
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Венесуэла имеет право на отношения с Китаем и Россией, заявила Родригес
Вчера, 23:50
 
В миреРоссияМоскваКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала