15:38 16.01.2026 (обновлено: 17:00 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/ustupki-2068329774.html
Президент Чехии сообщил Зеленскому тяжелую правду о конфликте на Украине
в мире, украина, чехия, киев, петр павел, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины, оон, дмитрий песков
В мире, Украина, Чехия, Киев, Петр Павел, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, ООН, Дмитрий Песков
Президент Чехии сообщил Зеленскому тяжелую правду о конфликте на Украине

Президент Чехии Павел: Киев должен пойти на болезненные уступки ради мира

© REUTERS / Thomas PeterВладимир Зеленский и Петр Павел во время встречи в Киеве. 16 января 2026
Владимир Зеленский и Петр Павел во время встречи в Киеве. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Владимир Зеленский и Петр Павел во время встречи в Киеве. 16 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Украине необходимо пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Я считаю, что там есть несколько болезненных уступок, которые Украина должна сделать и готова это сделать при условии, что это приведет к миру", — заявил политик.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский сделал новое заявление об окончании конфликта на Украине
5 января, 09:32
При этом он не уточнил, о каких именно уступках идет речь.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя указывал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо российская армия освободит контролируемые Киевом территории вооруженным путем, либо ВСУ покинут их самостоятельно и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский перед встречей с Петром Павелом в Киеве. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Не на одной стороне". Зеленский жестко ответил Трампу
Вчера, 15:29
 
В миреУкраинаЧехияКиевПетр ПавелВладимир ЗеленскийСтрана.uaВооруженные силы УкраиныООНДмитрий Песков
 
 
