https://ria.ru/20260116/ustupki-2068329774.html
Президент Чехии сообщил Зеленскому тяжелую правду о конфликте на Украине
Президент Чехии сообщил Зеленскому тяжелую правду о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
Президент Чехии сообщил Зеленскому тяжелую правду о конфликте на Украине
Украине необходимо пойти на серьезные уступки для урегулирования конфликта, заявил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, его... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T15:38:00+03:00
2026-01-16T15:38:00+03:00
2026-01-16T17:00:00+03:00
в мире
украина
чехия
киев
петр павел
владимир зеленский
страна.ua
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068332993_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_30165eefca48a1c12fbcdce458a51d60.jpg
https://ria.ru/20260105/zelenskiy-2066439673.html
https://ria.ru/20260116/zelenskiy-2068326083.html
украина
чехия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068332993_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a70d687745848e21b2f547dc10216b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, киев, петр павел, владимир зеленский, страна.ua, вооруженные силы украины, оон, дмитрий песков
В мире, Украина, Чехия, Киев, Петр Павел, Владимир Зеленский, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, ООН, Дмитрий Песков
Президент Чехии сообщил Зеленскому тяжелую правду о конфликте на Украине
Президент Чехии Павел: Киев должен пойти на болезненные уступки ради мира