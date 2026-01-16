Рейтинг@Mail.ru
10:36 16.01.2026
МВБ США посоветовало критикам принимать таблетки от расстройств психики
Новости
МВБ США посоветовало критикам принимать таблетки от расстройств психики

МВБ США посоветовало критикам его лозунга пить таблетки от расстройств психики

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США посоветовало критикам, усмотревшим нацистский подтекст в лозунге ведомства "За одного из наших - все ваши", принимать таблетки от расстройств психики.
"Ваши таблетки, шизик", - гласит опубликованное ведомством изображение в соцсети X, ставшее ответом на комментарий, в котором упомянутый лозунг трактовался как нацистский.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции застрелил нелегала в Миннеаполисе. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В США полицейский застрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой
15 января, 09:35
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
В среду помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вэнс в среду выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц в четверг объявил, что распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В четверг в Миннеаполисе продолжились массовые протесты. Сотни протестующих выражают недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. В свою очередь, сотрудники ICE применяют силу для разгона демонстрантов. Как следует из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Глава МВБ США поддержала агента ICE после убийства женщины в Миннеаполисе
12 января, 12:00
 
