Испания возобновила импорт российского урана - РИА Новости, 16.01.2026
18:13 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/uran-2068382211.html
Испания возобновила импорт российского урана
РИА Новости
экономика, испания, россия, франция, евростат, евросоюз
Экономика, Испания, Россия, Франция, Евростат, Евросоюз
Испания возобновила импорт российского урана

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия в ноябре экспортировала в Испанию урана на 57 миллионов евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в пять лет, выяснило РИА Новости, изучив статистику Евростата.
В прошлый раз Испания осуществляла закупки в декабре 2020 года - тогда импорт составлял 1,3 миллиона евро.
В ноябре она стала единственным покупателем урана у России среди стран Евросоюза. В октябре его завозила только Франция, а в начале осени поставки осуществлялись только в Германию.
Если рассматривать поставки в целом в ЕС, то за месяц они выросли вдвое, и ноябрьские объемы благодаря Испании стали максимальными с декабря 2023 года.
Свинина - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Филиппины разрешили импорт свинины из России
24 декабря 2025, 12:14
 
