Испания возобновила импорт российского урана
Испания возобновила импорт российского урана
Россия в ноябре экспортировала в Испанию урана на 57 миллионов евро - страна возобновила импорт после перерыва длиной почти в пять лет, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 16.01.2026
Испания возобновила импорт российского урана
