На Украине бездомного мобилизовали, когда он хотел сдать патроны в ТЦК
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 16.01.2026
На Украине бездомного мобилизовали, когда он хотел сдать патроны в ТЦК
На Украине бездомного мобилизовали, когда он хотел сдать патроны в ТЦК
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
На Украине бездомного мобилизовали, когда он хотел сдать патроны в ТЦК

На Украине бездомного мобилизовали, когда он хотел сдать сдать найденные патроны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бездомный украинец Александр Панчук рассказал, как хотел сдать в военкомат найденные на помойке патроны, а сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) его мобилизовали.
Панчука определили в 66-ю бригаду ВСУ, после чего он сдался в плен российским военным. Видео беседы с украинцем, попавшим в плен на рубцовском направлении, есть в распоряжении РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ
14 января, 19:16
"Пришел в ТЦК, принес два патрона, нашел их в мусорном баке. Потому что я уличный человек, я роюсь в баках. Я вообще-то шел отдать патроны и пойти на пляж покупаться. Мне сказали: "Мы их утилизируем – пойди отдохни", - сказал Панчук.
По словам мужчины, с территории военкомата его не выпустили - бездомного завели на огороженную забором и колючей проволокой территорию, затем отправили на медкомиссию.
"Годен! Хотя у меня деформация грудной клетки. Посадили в автобус - "ребятки, располагайтесь" - быстренько зарядили четыре магазина, рюкзаки. Все как селедки в банке. Поперли", - рассказал Панчук о своей отправке на рубцовское направление .
В один из дней на позициях он готовился ко сну в спальном мешке, вдруг раздался взрыв. Панчук доложил командованию об обстановке по рации - получил приказ держаться. Его сослуживец Сергей вскоре покинул позицию. Панчук спрятался в терновнике рядом при звуке российских дронов, однако вскоре оба были захвачены в плен российскими штурмовиками.
"Бить нужно морду не нашим соседям, а нашим ТЦК", - заключил пленный.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Одессе сотрудники ТЦК вымогали у мужчины шесть тысяч долларов
Вчера, 18:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
