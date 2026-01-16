На Украине бездомного мобилизовали, когда он хотел сдать патроны в ТЦК

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Бездомный украинец Александр Панчук рассказал, как хотел сдать в военкомат найденные на помойке патроны, а сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы) его мобилизовали.

Панчука определили в 66-ю бригаду ВСУ, после чего он сдался в плен российским военным. Видео беседы с украинцем, попавшим в плен на рубцовском направлении, есть в распоряжении РИА Новости.

"Пришел в ТЦК, принес два патрона, нашел их в мусорном баке. Потому что я уличный человек, я роюсь в баках. Я вообще-то шел отдать патроны и пойти на пляж покупаться. Мне сказали: "Мы их утилизируем – пойди отдохни", - сказал Панчук.

По словам мужчины, с территории военкомата его не выпустили - бездомного завели на огороженную забором и колючей проволокой территорию, затем отправили на медкомиссию.

"Годен! Хотя у меня деформация грудной клетки. Посадили в автобус - "ребятки, располагайтесь" - быстренько зарядили четыре магазина, рюкзаки. Все как селедки в банке. Поперли", - рассказал Панчук о своей отправке на рубцовское направление .

В один из дней на позициях он готовился ко сну в спальном мешке, вдруг раздался взрыв. Панчук доложил командованию об обстановке по рации - получил приказ держаться. Его сослуживец Сергей вскоре покинул позицию. Панчук спрятался в терновнике рядом при звуке российских дронов, однако вскоре оба были захвачены в плен российскими штурмовиками.

"Бить нужно морду не нашим соседям, а нашим ТЦК", - заключил пленный.