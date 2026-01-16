Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии пообещал поставить Украине самолеты для уничтожения дронов - РИА Новости, 16.01.2026
20:44 16.01.2026 (обновлено: 20:49 16.01.2026)
Президент Чехии пообещал поставить Украине самолеты для уничтожения дронов
Президент Чехии пообещал поставить Украине самолеты для уничтожения дронов
в мире
украина
петр павел
владимир зеленский
чехия
украина
чехия
в мире, украина, петр павел, владимир зеленский, чехия
В мире, Украина, Петр Павел, Владимир Зеленский, Чехия
Президент Чехии пообещал поставить Украине самолеты для уничтожения дронов

© AP Photo / Petr David JosekКандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов
Кандидат в президенты Чехии Петр Павел после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что республика постарается быстро и успешно решить вопрос по поставкам Украине самолетов для уничтожения дронов.
"Я надеюсь, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос", - сказал Павел на видео, которое транслировалось украинским телеканалом "24".
По словам Павела, Прага также может направить на Украину пассивные радары.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский и Петр Павел во время встречи в Киеве. 16 января 2026 - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Президент Чехии сообщил Зеленскому тяжелую правду о конфликте на Украине
В миреУкраинаПетр ПавелВладимир ЗеленскийЧехия
 
 
