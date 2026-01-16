https://ria.ru/20260116/ukraina-2068413789.html
Президент Чехии пообещал поставить Украине самолеты для уничтожения дронов
Президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что республика постарается быстро и успешно решить вопрос по поставкам... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T20:44:00+03:00
2026-01-16T20:44:00+03:00
2026-01-16T20:49:00+03:00
в мире
украина
петр павел
владимир зеленский
чехия
в мире, украина, петр павел, владимир зеленский, чехия
