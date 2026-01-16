МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Свыше полумиллиона мужчин призывного возраста сбежали с Украины с начала 2022 года, в том числе нелегальными способами, сообщает в пятницу украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media.
"Разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 года спровоцировало волну эмиграции из страны, хоть и не столь масштабную. В течение сентября-ноября прошлого года на самом деле выехали около 78 тысяч молодых украинцев. Между тем общие масштабы выезда военнообязанных мужчин с Украины значительно больше… С начала (2022 года - ред.) с Украины легально выехали и не вернулись около 470 тысяч мужчин, еще по крайней мере 70 тысяч пересекли границу нелегально", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
Украина устанавливает мины на границе с Приднестровьем
15 января, 23:47
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны
9 сентября 2025, 17:55