Более полумиллиона мужчин покинули Украину с 2022 года, сообщили СМИ
17:44 16.01.2026 (обновлено: 17:45 16.01.2026)
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068375737.html
Более полумиллиона мужчин покинули Украину с 2022 года, сообщили СМИ
в мире
вооруженные силы украины
верховная рада украины
в мире, украина, польша, румыния, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Румыния, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Свыше полумиллиона мужчин призывного возраста сбежали с Украины с начала 2022 года, в том числе нелегальными способами, сообщает в пятницу украинский независимый антикоррупционный центр NGL.media.
"Разрешение на выезд мужчин в возрасте 18-22 года спровоцировало волну эмиграции из страны, хоть и не столь масштабную. В течение сентября-ноября прошлого года на самом деле выехали около 78 тысяч молодых украинцев. Между тем общие масштабы выезда военнообязанных мужчин с Украины значительно больше… С начала (2022 года - ред.) с Украины легально выехали и не вернулись около 470 тысяч мужчин, еще по крайней мере 70 тысяч пересекли границу нелегально", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Украина устанавливает мины на границе с Приднестровьем
15 января, 23:47
Антикоррупционный центр NGL.media опубликовал указанную информацию, основываясь на данных, предоставленных ему пограничными службами Польши, Румынии, Словакии, Молдавии и Венгрии.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Очередь из автомобилей перед КПП на границе Украины - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
СМИ: украинская молодежь массово увольняется и бежит из страны
9 сентября 2025, 17:55
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
