Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию - РИА Новости, 16.01.2026
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию
Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:03:00+03:00
2026-01-16T17:03:00+03:00
2026-01-16T17:03:00+03:00
украина
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию
КМИС: более 50% украинцев поддерживают проведение референдума по урегулированию
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 14% респондентов, 32% опрошенных выступили против референдума.
Исследование проводилось с 9 по 16 января по телефону. В нем приняли участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3%.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров
, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым
, ДНР
, ЛНР
, Запорожская и Херсонская области
являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Президент США Дональд Трамп
по итогам встречи с Владимиром Зеленским
во Флориде
в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине
потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.