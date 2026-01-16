Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию - РИА Новости, 16.01.2026
17:03 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068364353.html
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию - РИА Новости, 16.01.2026
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию
Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования,... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T17:03:00+03:00
2026-01-16T17:03:00+03:00
2026
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию

КМИС: более 50% украинцев поддерживают проведение референдума по урегулированию

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 14% респондентов, 32% опрошенных выступили против референдума.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Раде рассказали о ненависти украинцев к властям
Вчера, 14:47
Исследование проводилось с 9 по 16 января по телефону. В нем приняли участие 601 респондент. Статистическая погрешность такой выборки опрошенных не превышает 5,3%.
Раннее глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде в конце декабря заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В ЕК назвали сообщения об упрощенном вступлении Украины в ЕС спекуляциями
Вчера, 15:15
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
