Опрос показал, сколько украинцев поддерживают референдум по урегулированию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Более 50% украинцев поддерживают идею о проведении референдума по возможному соглашению по урегулированию конфликта с РФ, свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Пятьдесят пять процентов поддерживают проведение референдума, то есть немного больше половины", - говорится в публикации на сайте института. С ответом не смогли определиться 14% респондентов, 32% опрошенных выступили против референдума.