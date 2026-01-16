Рейтинг@Mail.ru
16:40 16.01.2026 (обновлено: 22:00 16.01.2026)
Суд на Украине не назначал Тимошенко ношение электронного браслета
Суд на Украине не назначал лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко ношение электронного браслета, сообщает телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 16.01.2026
Юлия Тимошенко в суде
Юлия Тимошенко в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Юлия Тимошенко в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Суд на Украине не назначал лидеру украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко ношение электронного браслета, сообщает телеканал "Новости.LIVE".
Ранее в пятницу украинский телеканал "Общественное" сообщал, что Высший антикоррупционный суд Украины назначил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами. Тимошенко заявила, что будет обжаловать решение суда.
Тимошенко дала неожиданный ответ на обвинения в коррупции
Вчера, 16:11
"Суд не назначал Тимошенко электронный браслет, только обязал сдать паспорта", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE".

В пятницу Тимошенко прибыла в суд на слушания о мере пресечения. На суде она назвала дело "политическим заказом" и "пиар-акцией" НАБУ. В ходе выступления Тимошенко заявила, что украинские власти ведут работу по превращению Украины в ресурсный центр Европы. Именно за борьбу с такой политикой ее якобы и преследует киевский режим.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Тимошенко назвала имя депутата из партии Зеленского, который сдал ее НАБУ
Вчера, 15:50
 
