Украинская делегация в ближайшие выходные посетит США, пишет FT
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 16.01.2026
Украинская делегация в ближайшие выходные посетит США, пишет FT
Украинская делегация в ближайшие выходные посетит США, пишет FT - РИА Новости, 16.01.2026
Украинская делегация в ближайшие выходные посетит США, пишет FT
Делегация Украины в составе главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова, секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова и руководителя... РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мирный план сша по украине
кирилл буданов*
рустем умеров
сша
украина
в мире, сша, украина, мирный план сша по украине, кирилл буданов*, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мирный план США по Украине, Кирилл Буданов*, Рустем Умеров
Украинская делегация в ближайшие выходные посетит США, пишет FT

FT: украинская делегация прибудет в США для переговоров с советниками Трампа

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Делегация Украины в составе главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова, секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова и руководителя парламентской фракции Давида Арахамии прибудет в США в ближайшие выходные для продолжения консультаций по мирному урегулированию, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
По словам источников издания, представители Киева должны прибыть в Соединённые Штаты в эти выходные для дальнейших переговоров по мирному плану с советниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Как отмечает газета, переговоры с окружением Трампа пройдут в продолжение контактов сторон по возможным параметрам урегулирования конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
