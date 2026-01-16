МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за закупку оружия у США, а президента Пятой республики Эммануэля Макрона за помощь ему в этом.
"Миллиарды выбрасываются на ветер для финансирования войны, и в благодарность Украина покупает американское оружие. Для Макрона и Зеленского французский налогоплательщик хорош только для того, чтобы платить", — говорится в публикации.
Так политик отреагировал на новость, что на миллиарды евро, предоставленных ЕС, Украина сможет в случае необходимости закупать американское оружие, а Париж хотел, чтобы поставщиками были исключительно европейцы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
