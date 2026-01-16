Рейтинг@Mail.ru
Во Франции набросились на Зеленского из-за США - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068343303.html
Во Франции набросились на Зеленского из-за США
Во Франции набросились на Зеленского из-за США - РИА Новости, 16.01.2026
Во Франции набросились на Зеленского из-за США
Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за закупку оружия у США, а президента Пятой республики... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T16:11:00+03:00
2026-01-16T16:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
франция
эммануэль макрон
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_0:42:2000:1168_1920x0_80_0_0_e048511d1b704c943679eda02cc95b8e.jpg
https://ria.ru/20260116/skorokhod-2068294315.html
https://ria.ru/20260116/koshkovich-2068265068.html
украина
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/06/2066598096_101:0:1878:1333_1920x0_80_0_0_5503d3e16e1454f1947dea1688001758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, франция, эммануэль макрон, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Франция, Эммануэль Макрон, США, Евросоюз
Во Франции набросились на Зеленского из-за США

Дюпон-Эньян осудил Зеленского за покупку американского оружия на деньги ЕС

© AP Photo / Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал в соцсети X Владимира Зеленского за закупку оружия у США, а президента Пятой республики Эммануэля Макрона за помощь ему в этом.

"Миллиарды выбрасываются на ветер для финансирования войны, и в благодарность Украина покупает американское оружие. Для Макрона и Зеленского французский налогоплательщик хорош только для того, чтобы платить", — говорится в публикации.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Это трагедия". Депутат Рады сообщила тревожную новость об украинцах
Вчера, 13:08
Так политик отреагировал на новость, что на миллиарды евро, предоставленных ЕС, Украина сможет в случае необходимости закупать американское оружие, а Париж хотел, чтобы поставщиками были исключительно европейцы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение государств ЕС о дальнейшем финансировании режима Зеленского затягивает конфликт и подтверждает, что Европе не нужен мир в этой стране. Она добавила, что бремя кредита ляжет на самих европейских граждан.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Заявление Зеленского о конфликте на Украине вызвало изумление на Западе
Вчера, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийФранцияЭммануэль МакронСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала