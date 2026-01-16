Рейтинг@Mail.ru
14:47 16.01.2026
В Раде рассказали о ненависти украинцев к властям
В Раде рассказали о ненависти украинцев к властям
Депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о ненависти населения Украины по отношению к властям страны. РИА Новости, 16.01.2026
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о ненависти населения Украины по отношению к властям страны.
"У нас хаос, ненависть, у нас раздражение на улицах. У нас все ненавидят друг друга и все ненавидят власть. Если ты представитель власти..., ты априори уже негодяй. Это мы к этому привели", - заявила Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому, опубликованному на его YouTube-канале.
Депутат также добавила, что Украина должна управляться профессионалами, а не "друзьями или хорошими людьми".
По данным опроса, проводимого с 11 ноября по 18 ноября 2025 года украинским Центром Разумкова, уровень недоверия к правительству Украины среди граждан составляет уже 72,8%, а к властям в целом - 76,7%.
