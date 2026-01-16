Премьер Британии вновь заявил о намерении разместить войска на Украине

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер в статье для украинской газеты "Европейская правда" вновь заявил о стремлении развернуть британские силы на Украине в рамках урегулирования конфликта.

"Это (декларация о намерениях - ред.)... прокладывает путь к созданию правового основания для того, чтобы британские, французские и партнерские силы могли действовать на украинской земле после прекращения огня", - говорится в статье британского премьера.