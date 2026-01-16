Рейтинг@Mail.ru
Премьер Британии вновь заявил о намерении разместить войска на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 16.01.2026
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068308193.html
Премьер Британии вновь заявил о намерении разместить войска на Украине
Премьер Британии вновь заявил о намерении разместить войска на Украине - РИА Новости, 16.01.2026
Премьер Британии вновь заявил о намерении разместить войска на Украине
Премьер Британии Кир Стармер в статье для украинской газеты "Европейская правда" вновь заявил о стремлении развернуть британские силы на Украине в рамках... РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T14:06:00+03:00
2026-01-16T14:06:00+03:00
в мире
украина
кир стармер
нато
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b14eb0fffaf69ee77554408bda20eaed.jpg
https://ria.ru/20260116/peskov-2068297787.html
https://ria.ru/20260116/polyanskiy-2068307782.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029915395_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_b72a6611ddd05f707c8d79949a901dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кир стармер, нато, великобритания
В мире, Украина, Кир Стармер, НАТО, Великобритания
Премьер Британии вновь заявил о намерении разместить войска на Украине

Стармер заявил о намерении развернуть британские войска на Украине

© AP Photo / Leon NealКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Leon Neal
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер в статье для украинской газеты "Европейская правда" вновь заявил о стремлении развернуть британские силы на Украине в рамках урегулирования конфликта.
В начале января Стармер заявлял, что лидеры так называемой "коалиции желающих" на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Песков: говорить о мире на Украине без разговора о Европе невозможно
Вчера, 13:22
"Это (декларация о намерениях - ред.)... прокладывает путь к созданию правового основания для того, чтобы британские, французские и партнерские силы могли действовать на украинской земле после прекращения огня", - говорится в статье британского премьера.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Полянский: ОБСЕ не заслужила роли посредника в украинском урегулировании
Вчера, 14:04
 
В миреУкраинаКир СтармерНАТОВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала