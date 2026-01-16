Рейтинг@Mail.ru
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 16.01.2026
12:23 16.01.2026
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль
в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль

Шмыгаль: Украина имеет запасы бензина и дизельного топлива на 20 дней

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Украина имеет запасы бензина и дизельного топлива на 20 дней, заявил в пятницу министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль.
"Ситуацию с топливом держим на контроле, это касается и бензина, и дизеля. Имеем запасы более чем на 20 дней, импорт продолжаем", - заявил Шмыгаль в ходе выступления в Верховной раде. Трансляцию вел украинский телеканал "Рада".
При этом министр заявил, что дефицита топлива нет и цены на заправках остаются рыночными.
