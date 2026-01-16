https://ria.ru/20260116/ukraina-2068280306.html
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 16.01.2026
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль
Украина имеет запасы бензина и дизельного топлива на 20 дней, заявил в пятницу министр энергетики и первый вице-премьер страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T12:23:00+03:00
2026-01-16T12:23:00+03:00
2026-01-16T12:23:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
https://ria.ru/20260116/ukraina-2068253291.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Запасов бензина на Украине хватит на 20 дней, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: Украина имеет запасы бензина и дизельного топлива на 20 дней