СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергосетях и коммунальных системах. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.