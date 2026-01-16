Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем - РИА Новости, 16.01.2026
10:48 16.01.2026 (обновлено: 11:33 16.01.2026)
СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем
СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем - РИА Новости, 16.01.2026
СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем
На Украине отсутствуют запасы оборудования для ремонта энергосистем, пишет Bloomberg. РИА Новости, 16.01.2026
в мире
украина
денис шмыгаль
киев
виталий кличко
киевская область
украина
киев
киевская область
в мире, украина, денис шмыгаль, киев, виталий кличко, киевская область
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Киев, Виталий Кличко, Киевская область
СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем

Bloomberg: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем

© REUTERS / Alina SmutkoБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Блэкаут в Киеве
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Украине отсутствуют запасы оборудования для ремонта энергосистем, пишет Bloomberg.
«

"Энергетические компании заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось", — говорится в публикации.

Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Опрос показал, кого украинцы винят в отсутствии света
2 января, 14:30
В пятницу глава Минэнерго Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в украинской энергетической сфере из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергосетях и коммунальных системах. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Зеленский заявил, что недоволен работой Кличко
15 января, 19:09
Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября 2025, 08:00
 
В миреУкраинаДенис ШмыгальКиевВиталий КличкоКиевская область
 
 
