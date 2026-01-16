СМИ: на Украине закончились запасы оборудования для ремонта энергосистем

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. На Украине отсутствуют запасы оборудования для ремонта энергосистем, пишет Bloomberg.
"Энергетические компании заявляют, что запасы оборудования исчерпаны, а силовых трансформаторов и других критически важных материалов также не осталось", — говорится в публикации.
В пятницу глава Минэнерго Денис Шмыгаль объявил режим ЧС в украинской энергетической сфере из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у заграничных поставщиков.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за неисправностей в энергосетях и коммунальных системах. В стране повреждены все крупные тепловые и гидроэлектростанции, их возможности производить электроэнергию значительно снизились. При этом потребности жителей остались на прежнем уровне.
Без электричества из-за длительных аварийных отключений уже несколько дней подряд остаются жители Киева. Мэр Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической.
По данным сервиса Google Trends, одним из самых популярных запросов на Украине в 2025 году стал "график отключения света".
