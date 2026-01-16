https://ria.ru/20260116/ukraina-2068250768.html
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере - РИА Новости, 16.01.2026
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере
Режим чрезвычайной ситуации действует в украинской энергетической сфере, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:37:00+03:00
2026-01-16T10:37:00+03:00
2026-01-16T10:37:00+03:00
в мире
украина
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_7e45140f7b3eaa70c7ec92ddf776ba7b.jpg
https://ria.ru/20260110/kiev-2067164082.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828883061_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_234cea264eb9464f96ba24004ce3e9bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис шмыгаль
В мире, Украина, Денис Шмыгаль
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере
Шмыгаль: в энергетике Украины действует режим ЧС
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации действует в украинской энергетической сфере, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.
"В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо, прежде всего, для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.