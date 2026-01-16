На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере

Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации действует в украинской энергетической сфере, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

"В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо, прежде всего, для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.