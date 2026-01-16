Рейтинг@Mail.ru
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере - РИА Новости, 16.01.2026
10:37 16.01.2026
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере - РИА Новости, 16.01.2026
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере
Режим чрезвычайной ситуации действует в украинской энергетической сфере, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль. РИА Новости, 16.01.2026
2026-01-16T10:37:00+03:00
2026-01-16T10:37:00+03:00
в мире, украина, денис шмыгаль
В мире, Украина, Денис Шмыгаль
На Украине ввели режим ЧС в энергетической сфере

Шмыгаль: в энергетике Украины действует режим ЧС

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации действует в украинской энергетической сфере, заявил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.
"В украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо, прежде всего, для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Премьер Украины Юлия Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Жители села под Киевом перекрыли дорогу из-за отключенного света
© 2026 МИА «Россия сегодня»
