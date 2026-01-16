Рейтинг@Mail.ru
FT узнала, в каком случае Зеленский может пойти на уступки по территориям
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 16.01.2026
FT узнала, в каком случае Зеленский может пойти на уступки по территориям
FT узнала, в каком случае Зеленский может пойти на уступки по территориям - РИА Новости, 16.01.2026
FT узнала, в каком случае Зеленский может пойти на уступки по территориям
В Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если... РИА Новости, 16.01.2026
FT узнала, в каком случае Зеленский может пойти на уступки по территориям

FT: в ЕК связали уступки Зеленского по территориям с членством Украины в ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В Еврокомиссии считают, что Владимир Зеленский будет готов согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта в случае, если сможет представить вступление Украины в ЕС как выигрыш от переговоров для Киева, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц ЕК.
"Чиновники Еврокомиссии полагают, что… Зеленский сможет принять другие аспекты возможной мирной сделки, например уступку территорий в пользу России, только в случае, если сможет представить вступление в ЕС как позитивный результат", - пишет издание.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico
31 декабря 2025, 11:14
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
ЕС попал в ловушку: теперь Москва всеми руками поддержит Зеленского
15 декабря 2025, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
