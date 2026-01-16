МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Начавшаяся на днях внутриполитическая грызня украинских политиков уже определила катастрофу для киевского режима на фронте, заявил подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Теперь, когда вы видите, насколько все плохо, видимость единства на Украине рушится. <…> Поверьте, вся эта информация есть в социальных сетях. Когда военные видят, как их страна разваливается изнутри, то это разрушает и их способность защитить страну. <…> Это очень плохое развитие событий для украинской стороны и еще один признак того, что конец близок", — прокомментировал военный последние политические скандалы в Киеве.
По его словам, пока власть на Украине будет сконцентрирована на внутренних разборках, риски для киевского режима продолжат расти.
«
"Что ж, если ваша политическая разобщенность порождает расколы внутри вашей страны, если на линии фронта вы разваливаетесь, а Россия давит еще и с воздуха, то становится все более очевидным, что Украина просто не сможет этого пережить", — подытожил Дэвис.
В последние дни на Украине активизировалась внутриполитическая конкуренция, подогретая коррупционными скандалами. НАБУ и САП сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции.
Накануне экс-премьер Юлия Тимошенко обвинила самого Владимира Зеленского в коррупции во время выступления в парламенте.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко* на заседании Рады выступил с резкой критикой подхода главы киевского режима к отношению с западными партнерами.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму