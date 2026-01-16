МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" по военным целям подо Львовом лично Владимира Зеленского и всю его администрацию, считая, что их действия непосредственно спровоцировали эскалацию, которая была необходима украинским властям для продолжения воровства и реализации различных коррупционных схем, заявили РИА Новости в антифашистском подполье города Херсона.