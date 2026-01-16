Рейтинг@Mail.ru
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье - РИА Новости, 16.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 16.01.2026
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
херсон
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
львов
херсон
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, украина, львов, херсон, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Херсон, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинцы винят Зеленского в ударе "Орешника", заявили в подполье

© REUTERS / Annegret HilseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мирное население Украины обвиняет в новых ударах "Орешником" по военным целям подо Львовом лично Владимира Зеленского и всю его администрацию, считая, что их действия непосредственно спровоцировали эскалацию, которая была необходима украинским властям для продолжения воровства и реализации различных коррупционных схем, заявили РИА Новости в антифашистском подполье города Херсона.
"В новом ударе "Орешником", который пришелся по цели у Львова, мирное население Украины винит лично Зеленского и, конечно, всю его коррумпированную администрацию, которая, по словам гражданских, ради своих взяток и брюссельской кормушки подставляет население Украины под удар, а само сидит в теплых бункерах или вообще в Куршевеле", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Применение "Орешника" стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря 2025 года.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову
13 января, 03:45
 
