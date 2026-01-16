Рейтинг@Mail.ru
"Бездонная пропасть": в Польше ополчились на Украину из-за Тимошенко
04:42 16.01.2026 (обновлено: 05:00 16.01.2026)
"Бездонная пропасть": в Польше ополчились на Украину из-за Тимошенко
"Бездонная пропасть": в Польше ополчились на Украину из-за Тимошенко
в мире
украина
польша
киев
юлия тимошенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европарламент
партия "батькивщина"
украина
польша
киев
в мире, украина, польша, киев, юлия тимошенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европарламент, партия "батькивщина"
В мире, Украина, Польша, Киев, Юлия Тимошенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европарламент, Партия "Батькивщина"
"Бездонная пропасть": в Польше ополчились на Украину из-за Тимошенко

Депутат ЕП Зайончковская-Герник призвала остановить транши Киеву из-за Тимошенко

© REUTERS / Andrii NesterenkoЮлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Andrii Nesterenko
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Коррупционный скандал с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко стал последней каплей, после которой финансирование Киева должно быть остановлено, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«
"Коррупция в Украине — это бездонная пропасть. Только что разразился очередной скандал, и на этот раз бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение во взяточничестве. <…> Польша должна прекратить финансирование Украины за счет денег польских налогоплательщиков, в том числе прекратить выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному Европейской комиссией! Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов. <…> Польские деньги должны в первую очередь идти на нужды Польши!" — призвала политик.
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Тимошенко сделала громкое заявление о Зеленском
Вчера, 13:20
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявили обвинения.
Позже в САП Украины сообщили, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях якобы не ее голос.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кредит Украине дадут только в случае борьбы с коррупцией, заявила глава ЕК
14 января, 14:12
 
В миреУкраинаПольшаКиевЮлия ТимошенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЕвропарламентПартия "Батькивщина"
 
 
