"Бездонная пропасть": в Польше ополчились на Украину из-за Тимошенко

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Коррупционный скандал с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко стал последней каплей, после которой финансирование Киева должно быть остановлено, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
"Коррупция в Украине — это бездонная пропасть. Только что разразился очередной скандал, и на этот раз бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение во взяточничестве. <…> Польша должна прекратить финансирование Украины за счет денег польских налогоплательщиков, в том числе прекратить выплату процентов по украинскому кредиту, предоставленному Европейской комиссией! Хватит финансировать погрязшую в коррупции Украину и ее олигархов. <…> Польские деньги должны в первую очередь идти на нужды Польши!" — призвала политик.
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Ей предъявили обвинения.
Позже в САП Украины сообщили, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении политика. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях якобы не ее голос.