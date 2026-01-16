"Система разваливается". У Зеленского начали отбирать власть

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима запустил очередную волну кадровых перестановок, которая может закончиться отставкой правительства. О том, как разрушается вертикаль украинской власти, — в материале РИА Новости.

Круговорот министров

Министр обороны Денис Шмыгаль теперь возглавит Минэнерго, а его место займет министр цифровых технологий Михаил Федоров. Верховная рада это утвердила. Кроме того, парламентский комитет по обороне со второй попытки поддержал увольнение руководителя СБУ Василия Малюка*. По слухам, Зеленский хочет доверить ему Службу внешней разведки (СВР) или назначить секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Некоторые депутаты возмущаются — в частности, члены комитета по обороне Соломия Бобровская, Роман Костенко и Федор Вениславский. По их мнению, очередная смена министра обороны — "катастрофическая ошибка".

"Мы не трогаем ВСУ, где авторитаризм сочетается со вседозволенностью, зато вмешиваемся в органы, которые только начали нормально работать", — отметила Бобровская.

За Малюка* заступились командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий* и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош*. По их словам, его отставка — удар по нацбезопасности.

Зеленский увязал прозвучавшую критику с попыткой оппозиции лишить "Слугу народа" большинства в парламенте. В частности, силовики обвинили лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в подкупе депутатов, чтобы те голосовали против Шмыгаля и Федорова.

Время перемен

Перед этим Зеленский назначил главой Офиса президента (ОП) руководителя ГУР Кирилла Буданова* (в управлении разведки его сменил начальник СВР Олег Иващенко). По сути, происходит перезагрузка правящего режима, неизбежная после ноябрьской отставки Андрея Ермака, заподозренного в причастности к коррупционным схемам Тимура Миндича.

Украинские СМИ считали Буданова* одним из главных противников Ермака. Он не боялся поддерживать личные контакты с представителями США, в то время как даже МИД был лишен самостоятельности в этом вопросе. Неудивительно, что теперь о нем заговорили как о возможном преемнике Зеленского.

Впрочем, есть и другое мнение: Буданова* отправили в ОП, чтобы "вывести из зоны комфорта", отрезать от связей и тем самым исключить из борьбы за президентское кресло. "Украинская правда" объясняет подобным образом вообще все последние кадровые решения Зеленского. По мнению издания, когда он разберется с чиновниками, наступит очередь генералов.

"Первый попавшийся коррупционный скандал способен разрушить как отдельную структуру, так и по эффекту домино всю систему. На этом этапе косметические изменения ситуацию не спасут. Если что-то и надо менять, то всю систему в целом. <…> А если в ходе этих перестановок Зеленский снова окажется единственным игроком, способным продавливать изменения и менять баланс сил в свою пользу, то это для него только "приятный бонус", — пишет "Украинская правда".

Стены рухнут

Киевский политолог Руслан Бортник считает, что, как только Буданов* освоится в новой должности, кадровые чистки затронут все государственные службы, не только правительство.

"Он постарается построить собственную сеть лояльных чиновников взамен той, что сложилась при Ермаке. В том числе до конца 2026-го Украину может ждать смена премьер-министра Юлии Свириденко. При этом вертикаль власти Зеленского начала разрушаться, поэтому, с одной стороны, Буданов* должен ее укрепить, а с другой — самому Зеленскому нужно следить за тем, чтобы его ставленник не набрал слишком много полномочий. К примеру, главе ОП не дадут курировать ГУР и МИД. В то же время Зеленский попытается восполнить популярность в обществе за счет доверия, которое украинцы оказывают Буданову*", — сказал Бортник в интервью одному из национальных медиа.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов указывает на разбалансированность украинской системы власти.

"Они столкнулась с серьезными проблемами в энергетике, обороне и других сферах. Нужно действовать быстро, но у Зеленского нет людей, которые могли бы с этим справиться. В результате приходится переставлять одних и тех же чиновников с места на место. Кроме того, назначения представителей спецслужб указывают на то, что Зеленский сомневается в их личной преданности", — говорит собеседник РИА Новости.

И добавляет: никакие перестановки в рамках нынешнего политического режима ничего не изменят. Назначенцы заверят сограждан, что разберутся с коррупцией и повысят эффективность госуправления, но тем все и закончится.