ВС России за неделю нанесли семь ударов в ответ на украинские атаки

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли семь ударов возмездия по предприятиям ВПК Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ и инфраструктуре украинских боевиков, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.