В Сыктывкаре отстранили начальника центра МВД, где вспыхнул пожар
В Сыктывкаре отстранили начальника центра МВД, где вспыхнул пожар - РИА Новости, 16.01.2026
В Сыктывкаре отстранили начальника центра МВД, где вспыхнул пожар
Начальник центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре, где произошел пожар, отстранен от исполнения обязанностей, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 16.01.2026
сыктывкар
республика коми
россия
