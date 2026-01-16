Рейтинг@Mail.ru
В Сыктывкаре отстранили начальника центра МВД, где вспыхнул пожар
15:20 16.01.2026
В Сыктывкаре отстранили начальника центра МВД, где вспыхнул пожар
Начальник центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре, где произошел пожар, отстранен от исполнения обязанностей, сообщает региональный главк МВД России. РИА Новости, 16.01.2026
происшествия
сыктывкар
республика коми
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сыктывкар
республика коми
россия
В Сыктывкаре отстранили начальника центра МВД, где вспыхнул пожар

Взрыв в здании профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Начальник центра профессиональной подготовки в Сыктывкаре, где произошел пожар, отстранен от исполнения обязанностей, сообщает региональный главк МВД России.
В четверг в региональном МВД сообщали, что крыша загорелась в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, несколько человек обратились за медицинской помощью. Пожар ликвидировали, сообщало управление МЧС РФ по Коми. По последним данным, госпитализированы 18 пострадавших.
"Министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил от исполнения служебных обязанностей начальника центра профессиональной подготовки регионального МВД. Данное решение принято в связи с происшествием, которое произошло накануне", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Последствия взрыва в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В МВД назвали причину возгорания в центре профподготовки в Сыктывкаре
