ЦАХАЛ заявила о ликвидации члена "Хезболлы" на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила о ликвидации члена движения "Хезболлах" на юге Ливана, который, по сведениям военных, занимался восстановлением военной инфраструктуры группировки, что является нарушением договоренностей о прекращении огня.
"Вчера (в четверг, 15 января - ред.) ЦАХАЛ атаковала и ликвидировала боевика из террористической организации "Хезболлах", который занимался попытками восстановления инфраструктуры в районе Зутар аль-Шаркия на юге Ливана. Деятельность террориста являлась грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном", - говорится в сообщении Армии Израиля для прессы.
Ранее в январе армия Ливана заявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений движения "Хезболлах" на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приветствует усилия властей Ливана по разоружению движения "Хезболлах", однако считает их недостаточными.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлах".
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.