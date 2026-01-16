https://ria.ru/20260116/trevoga-2068397793.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 16.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
